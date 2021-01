Live: Landesregierung stellt neue Corona-Verordnung vor Stand: 08.01.2021 10:25 Uhr Der Krisenstab der Landesregierung stellt heute die Verschärfungen der Corona-Verordnung vor. NDR.de überträgt die Pressekonferenz live ab etwa 10.30 Uhr.

Am Dienstag haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs beschlossen, den Corona-Lockdown bis zum 31. Januar zu verlängern und die Maßnahmen noch einmal zu verschärfen. Die genaue Umsetzung ist Aufgabe der einzelnen Bundesländer. Was genau in Niedersachsen bis zum Ende des Monats gelten wird, stellen die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, und Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag in der Landespressekonferenz vor. In Kraft treten soll die geänderte Corona-Verordnung spätestens am Montag, eventuell aber auch schon am Wochenende.

Kommt der Bewegungsradius?

Ein zentraler Punkt der angepassten Corona-Verordnung sind die verschärften Kontaktbeschränkungen. Künftig dürfen sich Mitglieder eines Haushaltes nur noch mit einer weiteren Person treffen. Auch Kinder zählen dabei mit. Interessant wird sein, wie das Land den geplanten Bewegungsradius von 15 Kilometern auslegt, der in Gebieten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 gelten soll. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte nach den Bund-Länder-Beratungen Zweifel geäußert, ob eine derartige Einschränkung verhältnismäßig und juristisch haltbar ist.

