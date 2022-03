Live: Krisenstab zur aktuellen Corona-Lage in Niedersachsen Stand: 07.03.2022 18:00 Uhr Der Corona-Krisenstab der Landesregierung informiert am Dienstag über die weitere Vorgehensweise im Kampf gegen das Coronavirus. NDR.de überträgt die Pressekonferenz an dieser Stelle live.

Die Zahlen in Niedersachsen klettern wieder: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen stieg am Sonnabend auf 1171,4 - so viele Corona-Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen gemeldet. Doch woran liegt das? Der Scheitelpunkt der Welle schien erreicht, eigentlich sollten die Zahlen nun fallen. Sind die Lockerungen der Grund oder ist es die Verbreitung des Omikron-Subtyps BA.2?

Corona: Mittlerweile 7.582 Todesfälle in Niedersachsen

Antworten auf diese Fragen soll es am Dienstag, 8. März, ab 13 Uhr geben, wenn die Mitglieder des niedersächsischen Corona-Krisenstabs vor die Mikrofone treten, um über die aktuelle Lage zu informieren. Die Zahl der an oder mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen in Niedersachsen hat sich unterdessen weiter erhöht. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonnabend mitteilte, stieg die Gesamtzahl der Covid-19-Todesfälle in Niedersachsen auf 7.582.

