Live: Krisenstab unterrichtet über aktuelle Corona-Lage Stand: 22.02.2021 11:58 Uhr Der Corona-Krisenstab informiert auch an diesem Dienstag wieder über die aktuellen Entwicklungen der Pandemie in Niedersachsen. NDR.de überträgt an dieser Stelle ab 13 Uhr live.

Bei der wöchentlichen Pressekonferenz stellen Krisenstabs-Leiter Heiger Scholz oder seine Stellvertreterin Claudia Schröder die aktuellen Corona-Zahlen vor. Nach einem wochenlangen Abwärtstrend war die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner zuletzt wieder gestiegen und sinkt, wenn überhaupt, nur sehr wenig. Das dürfte auch mit einem großen Ausbruch in der Osnabrücker Eisfabrik Froneri und steigenden Infektionszahlen in einigen wenigen Landkreisen zusammenhängen.

Wie groß ist der Anteil der Mutationen in Niedersachsen?

Der Krisenstab geht in diesem Zusammenhang möglicherweise auch wieder auf die Frage ein, welche Rolle die Virus-Mutationen derzeit in Niedersachsen spielen. In der Region Hannover gehen etwa laut einer Stichprobe bereits 40 Prozent der Infektionen auf die britische Mutation B.1.1.7 zurück. Auch beim Eishersteller Froneri dominiert die Mutante das Ausbruchsgeschehen.

Erneut Kritik an Terminvergabe für Impfungen

Darüber hinaus dürfte es auf der Pressekonferenz auch wieder um das Thema Impfen gehen. Wie schnell kommen die Landkreise damit voran? Wann können die Impfungen der zweiten Prioritäts-Gruppe beginnen? An der Terminvergabe gibt es unterdessen erneut Kritik: So will der Landkreis Nienburg Tausende AstraZeneca-Dosen verimpfen, kann jedoch keine Termine an unter 65-Jährige vergeben, weil die Hotline des Landes alle Anrufer abweist, die jünger als 80 Jahre alt sind. Darüber hinaus hatten einige Krankenhäuser jüngst Impfungen mit der AstraZeneca-Vakzine ausgesetzt, weil sich mehrere Mitarbeitende nach einer Impfung mit grippeähnlichen Symptomen krankgemeldet hatten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.02.2021 | 14:00 Uhr