Live: Krisenstab informiert über die aktuelle Corona-Lage Stand: 12.04.2021 11:45 Uhr Die Landesregierung berichtet am Dienstag um 13 Uhr über die Entwicklung der Corona-Pandemie in Niedersachsen. NDR.de überträgt die Pressekonferenz live.

Wie ist die Lage auf den Intensivstationen? Wie läuft die Testpflicht an den Schulen? Was wird aus dem geplanten Projekt mit den Modellkommunen? Auch in dieser Woche gibt es wieder zahlreiche drängende Fragen rund um das Coronavirus in Niedersachsen. Krisenstabsleiter Heiger Scholz oder seine Stellvertreterin Claudia Scholz werden diese wie gewohnt in der Landespressekonferenz beantworten. Die gesamten Ausführungen können Sie hier an dieser Stelle live auf NDR.de verfolgen.

