Live: Krisenstab informiert über Corona-Lage in Niedersachsen Stand: 12.04.2022 12:45 Uhr Wie entwickeln sich die Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen? Heute äußert sich der Krisenstab zum vorletzten Mal in einer Pressekonferenz zur Pandemie-Lage.

Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sowie Regierungssprecherin Anke Pörksen werden sich wie gewohnt zur aktuellen Corona-Situation in Niedersachsen und den weiteren Plänen des Landes äußern. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 13 Uhr an dieser Stelle live.

Videos 1 Min Corona-Impfpflicht im Bundestag gescheitert Der Gesetzesentwurf wurde abgelehnt. Welche Reaktionen gab es darauf? Antje Schmidt berichtet. (07.04.2022) 1 Min

Gescheiterte Impfpflicht und Schulstart nach Ferienende

Thema könnte neben der aktuellen Entwicklung der Corona-Zahlen auch das Scheitern der Impfpflicht im Bundestag sein. Ministerpräsident Stephan Weil und Gesundheitsministerin Behrens (beide SPD) hatten sich nach der Abstimmung am vergangenen Donnerstag enttäuscht gezeigt. Thematisiert werden könnte auch der Rückzieher des Bundes bei der zunächst für Mai angekündigten freiwilligen Isolation von Infizierten. Möglicherweise wird der Krisenstab auch auf die geänderten Corona-Regeln in den Schulen eingehen, die nach dem Ende der Osterferien greifen: Am Mittwoch, 20. April, fällt die Maskenpflicht, gleichzeitig sind für eine Woche tägliche Tests vorgeschrieben.

