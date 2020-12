Live: Krisenstab äußert sich zur aktuellen Corona-Lage Stand: 14.12.2020 11:18 Uhr Der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung informiert am Dienstag ab 13 Uhr über die neuesten Entwicklungen in der Corona-Krise. NDR.de überträgt live und in voller Länge.

Wie geht es nach dem von Bund und Ländern beschlossenen harten Lockdown weiter? Wie ist die Situation in den Kliniken? Und wann genau starten die ersten Impfungen? Unter anderem um diese Fragen wird es voraussichtlich in dieser Woche in der Landespressekonferenz gehen. Rede und Antwort stehen wie gewohnt Claudia Schröder oder Heiger Scholz vom Krisenstab der Landesregierung. Kurzfristig kommt möglicherweise auch noch eine Ministerin oder ein Minister dazu - so wie in der vergangenen Woche Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD).

Lockdown trifft viele Unternehmen hart

Weitere Themen dürften die ab Mittwoch geltende Schließung von großen Teilen des Einzelhandels und das Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper sein. Bei den betroffenen Händlern haben diese Entscheidungen zum Teil heftige Kritik ausgelöst. Der Handelsverband spricht von einer "Katastrophe". Ähnlich dramatisch schätzt der Bremerhavener Feuerwerkshersteller Comet die Lage ein. Ohne sofortige Hilfen drohe den Unternehmen der Branche die Insolvenz, sagte Comet-Geschäftsführer Richard Eickel bei NDR 1 Niedersachsen.

