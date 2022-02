Live: Krisenstab äußert sich zur Corona-Lage in Niedersachsen Stand: 08.02.2022 07:02 Uhr Die Omikron-Variante hat die Zahl der Neuinfektionen in Niedersachsen enorm ansteigen lassen. Ist ein Höhepunkt absehbar? Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? Heute informiert der Krisenstab.

Bei der Landespressekonferenz sprechen der Leiter des Krisenstabs Heiger Scholz oder seine Stellvertreterin Claudia Schröder. Voraussichtlich geht es um aktuelle Zahlen zur Hospitalisierung sowie zur Belegung der Intensivbetten in den Krankenhäusern. NDR.de überträgt die Pressekonferenz heute ab 13 Uhr an dieser Stelle live.

Weil ist vorsichtig optimistisch

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte sich zuletzt trotz der hohen Infektionszahlen vorsichtig optimistisch gezeigt. Bis Ende Februar erwarte er unangenehme Wochen. Danach könnten aber Lockerungen möglich sein, sagte Weil der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Tausende Impfdosen vernichtet

In der Pressekonferenz dürfte es außerdem um die zuletzt stockende Impfkampagne gehen. Am Wochenende war bekannt geworden, dass Niedersachsens Kommunen in den vergangenen Wochen Tausende Corona-Impfdosen vernichtet haben, weil das Haltbarkeitsdatum überschritten war. Ein weiteres Thema könnte der Start von Corona-Impfungen in Apotheken sein, der für diese Woche geplant ist.

