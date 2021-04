Live: Impfstart in Praxen für Behrens "wichtiger Meilenstein" Stand: 06.04.2021 13:32 Uhr Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) sieht im Impfstart in Arzt-Praxen ab Mittwoch einen Meilenstein. Ende Mai soll Priorisierung fallen. NDR.de überträgt die Pressekonferenz live.

Zudem gebe es gute Nachrichten für die Niedersächsinnen und Niedersachsen unter 60 Jahren, die eine Erstimpfung mit dem AstraZeneca-Wirkstoff bekommen haben. Demnach habe die Ständige Impfkommission (Stiko) des Robert Koch-Instituts in einer ersten Empfehlung mitgeteilt, dass eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff wie den Vakzinen von Biontech und Moderna "zu Vollschutz führt", wie Behrens sagte. Termine würden umgebucht. Im Mai sollen die Zweitimpfungen abgeschlossen sein.

Modellversuche beginnen: Öffnungen in 14 Kommunen

In 14 Kommunen starten in Niedersachsen Modellprojekte zur Öffnung von Geschäften und Außengastronomie. Das Land hatte die ausgewählten Kommunen am Sonnabend bekannt gegeben. In den teilnehmenden Landkreisen und Städten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100. Die landesweite Inzidenz überschreitet derweil weiterhin die 100er-Marke.

Testpflicht an Schulen

In der vergangenen Woche hatte die Landesregierung unter anderem Stellung dazu genommen, wie es an den Schulen nach den Osterferien mit den Corona-Tests weitergeht. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte dazu erklärt, dass die Tests sowohl für das Schulpersonal als auch für die Schüler verpflichtend sind. Wenn Präsenzunterricht möglich ist, soll zweimal in der Woche getestet werden.

