Live: Halbjahr startet - Tonne zur Lage an den Schulen

Halbjahr startet - Tonne zur Lage an den Schulen Stand: 01.02.2022 19:51 Uhr Die kurzen Zeugnisferien sind vorbei: Am Mittwoch beginnt die Schule wieder. Niedersachsens Kultusminister Tonne äußert sich am Vormittag zur Corona-Lage.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt von Tag zu Tag und damit infizieren sich auch immer mehr Kinder. Zuletzt lag die Inzidenz bei den Sechs- bis Elfjährigen in Niedersachsen bei fast 3.000. Grant Hendrik Tonne (SPD) informiert über die aktuelle Situation und darüber, wie es an den Schulen weitergeht. Klar ist bereits: Das tägliche Testen der Schülerinnen und Schüler geht weiter, ab sofort auch für Geimpfte und Genesene. Die einzigen, die jetzt noch von der Testpflicht ausgenommen sind, sind geboosterte Schülerinnen und Schüler.

AUDIO: Bilanz erstes Schulhalbjahr: Kultusminister zufrieden (1 Min) Bilanz erstes Schulhalbjahr: Kultusminister zufrieden (1 Min)

Schulleitungen fordern ganz klare Ansagen

Lehrerverbände haben zum Start des Halbjahrs Kritik an der Landesregierung geübt. Sie wünschen sich von der Politik mehr konkrete Ansagen, was in den Schulen zu tun ist - zum Beispiel, wenn viele Lehrkräfte gleichzeitig krank sind. Es gebe zwar einen Notfallplan, heißt es vom Verband Bildung und Erziehung (VBE), aber es fehlten klare Aussagen dazu, wie mit diesem Plan umzugehen sei. So müssten Schulleitungen eigenverantwortlich entscheiden, ob und wann ganze Jahrgänge oder nur kleine Gruppen in den Distanzunterricht geschickt werden. Der Landesverband der Philologen fordert, das Impfen an den Schulen voranzutreiben. Man dürfe nicht vor dem Virus kapitulieren, in dem das massenweise Infizieren aller in Kauf genommen werde, so der Vorsitzende Horst Audritz.

