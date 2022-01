Live: Behrens informiert über Corona-Lage in Niedersachsen Stand: 11.01.2022 10:46 Uhr Wie verbreitet sich die Coronavirus-Variante Omikron und was bedeutet das für Niedersachsen? Darüber informiert heute Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) im Corona-Krisenstab.

Voraussichtlich geht es um aktuelle Zahlen zur Hospitalisierung sowie die Belegung der Intensivbetten in den Krankenhäusern. Außerdem dürfte die Ausbreitung der Omikron-Variante Thema sein und wie es nach dem geplanten Ende der Warnstufe 3 im Rahmen der sogenannten Weihnachts- und Neujahrsruhe am 15. Januar in Niedersachsen weitergeht. NDR.de überträgt die Pressekonferenz heute ab 13 Uhr an dieser Stelle live.

Corona-Gipfel von Bund und Ländern

Bereits am Freitag waren bei der Bund-Länder-Konferenz verschiedene Maßnahmen zur Eindämmung der Omikron-Variante beschlossen worden. Darunter etwa die 2G-Plus-Regelung in der Gastronomie sowie eine Verlängerung der Kontaktbeschränkungen. Die Maßnahmen bedeuten für Niedersachsen allerdings vorerst keine großen Änderungen, da sie im Kern der derzeit geltenden Weihnachtsruhe entsprechen.

