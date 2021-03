Live: Behrens informiert am Freitag über Impf-Fortschritt Stand: 11.03.2021 19:00 Uhr Niedersachsens neue Sozial- und Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) informiert am Freitag die Öffentlichkeit über die Fortschritte bei den Corona-Impfungen.

Laut Mitteilung aus dem Sozialministerium will Behrens vor allem über die anstehende Öffnung der Priorisierungsgruppe 2 für die Corona-Schutzimpfung sprechen. Behrens hat am Donnerstag mitgeteilt, dass in der kommenden Woche die Impftermin-Vergabe für Menschen über 70 starten soll. NDR.de überträgt die Landespressekonferenz ab 10.30 Uhr live im Videostream.

Hausärzte sollen ab 19. April impfen

Weitere Themen sind Corona-Testungen und die Einbeziehung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in die Impfkampagne. Haus- und Fachärzte sollen spätestens ab dem 19. April in die Impfkampagne mit einsteigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.03.2021 | 17:00 Uhr