Live: Behrens erläutert Regeln für Maskenpflicht ab Sonntag Stand: 29.03.2022 10:45 Uhr Ab Sonntag entfallen gemäß des neuen Infektionsschutzgesetzes fast alle Corona-Regeln in Niedersachsen. Welche Maßnahmen dann noch gelten, erläutert heute Ministerin Behrens - ab 13 Uhr live bei NDR.de.

Bis einschließlich Sonnabend gilt in Niedersachsen die Corona-Übergangs-Verordnung, "danach entfallen leider die meisten Maßnahmen", heißt es auf der Internetseite des Landes zum Thema Corona-Verordnung. Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz sei es dann nicht mehr möglich, bisherige Schutzstandards aufrechtzuerhalten. Das gilt auch für die Maskenpflicht, die dann den Angaben zufolge nur noch in Kranken- und Pflegeeinrichtungen, Heimen, Arztpraxen sowie im öffentlichen Personennahverkehr greift. Alle Fragen, unter anderem auch zum Tragen der Maske in der Öffentlichkeit, wird Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) heute Mittag in der Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs beantworten, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.

Maskenpflicht in Arztpraxen soll bestehen bleiben

Vorab gibt es bereits eine Antwort auf die Frage zur Maskenpflicht in Arztpraxen ab dem 3. April. Nach Angaben aus dem Gesundheitsministerium bietet das Infektionsschutzgesetz die Möglichkeit, dass ein Bundesland die Maskenpflicht in Arztpraxen vorschreibt. "Die Landesregierung hat immer betont, dass alle rechtlich zur Verfügung stehenden Instrumente zur Bekämpfung der Pandemie in Niedersachsen auch über den 2. April hinaus genutzt werden sollen", teilt das Ministerium auf eine Anfrage des NDR in Niedersachsen mit. Dementsprechend sei geplant, die Maskenpflicht für Arztpraxen in die neue Corona-Verordnung aufzunehmen. Diese solle im Laufe der Woche fertiggestellt werden und am Sonntag in Kraft treten.

