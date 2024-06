Live: Annalena Baerbock im Gespräch: Ministerin zu Gast in Hannover Stand: 27.06.2024 19:01 Uhr Bei "Politik vor Ort" laden NDR, "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) und das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) Bürgerinnen und Bürger ein, Außenministerin Annalena Baerbock Fragen zu stellen. Am Freitag ist sie zu Gast in Hannover.

Baerbock hat einen Teil ihrer Kindheit und Jugend in der Region Hannover, im Pattenser Ortsteil Schulenburg, verbracht. Heute vertritt sie als Außenministerin die deutschen Interessen in aller Welt. Und das in einer Zeit, in der die Welt an vielen Stellen im Umbruch ist und in schweren Krisen steckt. Morgen kommt die Grünen-Politikerin in ihre alte Heimat und tritt als Gast bei der Veranstaltungsreihe "Politik vor Ort" auf.

Annalena Baerbock in ihrer alten Heimat bei "Politik vor Ort"

Moderatoren des Abends sind Susanne Stichler (NDR) und Eva Quadbeck (RND), die ab 19 Uhr mit der Ministerin in die Diskussion gehen. Die Chefredakteurin der HAZ, Dany Schrader, wird die Fragen des Publikums einbringen. In den vergangenen Tagen haben sich viele Menschen bei NDR und HAZ für Karten zu der Veranstaltung beworben und viele Fragen eingereicht. An dieser Stelle sagen wir dafür "Danke" an alle, die diese Chance genutzt haben und mit der Ministerin in die Diskussion gehen wollen!

Livestream: NDR.de und NDR Niedersachsen App

Aus den Bewerbungen wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgelost. Alle übrigen Interessierten sind herzlich eingeladen, dem Video-Livestream zu folgen. Die Veranstaltung wird live an dieser Stelle im Netz und natürlich in der NDR Niedersachsen-App zu sehen sein.

Die Diskussionsrunde im Fernsehen

Wer die Veranstaltung nicht vor Ort oder im Netz verfolgen kann, hat dazu später Gelegenheit im Fernsehen. Die Aufzeichnung der Diskussionsrunde wird bei Tagesschau24 am Freitag direkt nach den Tagesthemen ausgestrahlt. Das NDR-Fernsehen zeigt die Runde einen Tag später, also am Samstag, den 29. Juni, um 11.30 Uhr.

