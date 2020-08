Stand: 06.08.2020 18:15 Uhr - Hallo Niedersachsen

Lies will angemessene Preise für Lebensmittel

Mit zum Teil extrem günstigen Angeboten locken Supermärkte ihre Kunden. Die greifen meist auch gerne zu, auch wenn viele wohl ahnen, dass Lebensmittel so billig nicht produziert werden können. "Ramschpreise" seien das, schimpfen Landwirte - und auch in der Politik rührt sich etwas. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) will erreichen, dass Lebensmittel nicht länger "verramscht" werden und plädiert insgesamt für mehr regionale Produkte in den Regalen.

Regionale Produkte, gute Preise - notfalls per Gesetz

Lebensmittel würden nicht genug wertgeschätzt, oft zu billig verkauft oder sogar weggeworfen, klagte Lies im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen. Er will deshalb zum Herbst Landwirte, Verbraucherverbände und Handel an einen Tisch holen. Der Handel solle sich verpflichten, mehr regionale Produkte anzubieten und auf Niedrigstpreise für Lebensmittel insgesamt zu verzichten. Sollte das auf freiwilliger Basis nicht funktionieren, will Lies es gesetzlich über eine Bundesratsinitiative regeln.

Handelsverband warnt vor neuen Belastungen

Das Land könne auch Betriebe fördern, die regionale Lebensmittel produzieren, sagte der Umweltminister. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, will der Handelsverband Niedersachsen sich einem Gespräch nicht verweigern. Dort wird aber auch betont, dass man dem Handel allein keine neuen Pflichten auferlegen dürfe.

