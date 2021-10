Lies will Photovoltaik-Pflicht für private Neubauten Stand: 18.10.2021 13:18 Uhr Auf den Dächern neuer großer Gewerbegebäude sollen in Niedersachsen künftig verpflichtend Photovoltaik-Anlagen stehen. Umweltminister Lies will die Reform der Bauordnung um private Neubauten erweitern.

"Wir müssen aufgrund der Herausforderungen auch über eine Photovoltaik-Pflicht auf Wohngebäuden diskutieren und aus meiner Überzeugung dazu auch eine Pflicht einführen", sagte Sozialdemokrat Olaf Lies der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". "Wir brauchen jeden Quadratmeter auf unseren Dächern", so Lies weiter. Der Koalitionspartner CDU sieht die Pläne des für Umwelt und Bau zuständigen Ministers allerdings skeptisch.

CDU rechnet mit weiter steigenden Baukosten

Die Baukosten seien bereits stark gestiegen. Eine Solarstrompflicht auf privaten Dächern dürfte die Verteuerung verschärfen, befürchtet der umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Martin Bäumer. In der aktuellen Gesetzesnovelle "fordern wir bereits jetzt, dass alle Dachflächen so ausgelegt sein müssen, dass Photovoltaik-Anlagen dort nachgerüstet werden können", so der Christdemokrat weiter.

Videos Land will Bau von Solarparks vorantreiben Eine neue Verordnung soll mehr Flächen für Photovoltaikanlagen in Niedersachsen ermöglichen als bisher. (23.08.2021) Video

Umweltminister fürchtet um Klimaschutzziele

Lies wirbt für einen deutlich stärkeren Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen. Andernfalls seien die Klimaschutzziele nach der schleppenden Entwicklung bei der Wind- und Solarkraft in jüngster Zeit nicht zu schaffen. Nach Lies' Einschätzung ist eine Photovoltaik-Leistung von zusammen 50 Gigawatt auf Gebäuden notwendig, um die Klimaziele zu erreichen - das entspreche einer Fläche von 50 Millionen Quadratmetern.

Gesetzentwurf sieht Solarstrom-Pflicht für Gewerbe vor

Die Ausschussberatungen über eine neue niedersächsische Bauordnung stehen kurz vor dem Abschluss. Im November soll der Landtag über die Reform abstimmen. Das Landeskabinett hatte im Frühjahr unter anderem Regelungen für eine verpflichtende Solarstrom-Produktion auf großen Gewerbedächern und mehr Flächen für Windräder auch in Wäldern vorbereitet. Einem ersten Gesetzentwurf zufolge sollen Betriebe bei Neubauten mit überwiegend gewerblicher Nutzung ab 75 Quadratmetern Dachfläche mindestens die Hälfte davon mit Photovoltaik-Anlagen bestücken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.10.2021 | 12:00 Uhr