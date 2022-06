Lies rechnet mit Verlängerung für Kohlekraftwerk Mehrum Stand: 20.06.2022 17:55 Uhr Neben Sparprämien für die Industrie soll die Nutzung von Kohle helfen, den drohenden Gasmangel aufzufangen - das plant Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Was bedeutet das für Niedersachsen?

Das Gros der Unternehmen hat der Minister offenbar auf seiner Seite. Bereits seit Monaten fordern weite Teile der Wirtschaft, angesichts des Russland-Konflikts wieder alle Energieträger in Erwägung zu ziehen. Besonders energieintensive Branchen werten den Vorstoß Habecks, Kohlekraftwerke möglicherweise länger am Netz zu lassen beziehungsweise wieder in Betrieb zu nehmen, als positives Signal. Die Unternehmerverbände Niedersachsen betonen darüber hinaus, dass die Wirtschaft bereits eine Weile mit Hochdruck daran arbeite, russisches Gas durch andere Brennstoffe zu ersetzen - unter anderem durch Kohle.

VIDEO: Wie kann Biogas künftig mehr russisches Erdgas ersetzen? (07.06.2022) (3 Min)

Wird Reserve aktiviert? Kraftwerk Mehrum könnte hochfahren

Die größte mögliche Veränderung für Niedersachsen schafft der Bund durch das neue Energie-Reserve-Gesetz. Damit könnte das im Dezember heruntergefahrene Steinkohlekraftwerk Mehrum im Landkreis Peine wieder voll in Betrieb gehen. Derzeit dient es wegen Bauarbeiten im Leitungsnetz als Reserve, die nach dem Sommer enden sollte. Laut der Geschäftsführung des Kraftwerks könnte es angesichts der Gasdrosselung durch Russland wieder in den regulären Betrieb gehen - voraussichtlich bis zum Jahr 2024. Das sei allerdings eine enorme Herausforderung - sowohl in technischer Hinsicht als auch personell, heißt es. Zudem müsse das Unternehmen Steinkohle aus dem Ausland einkaufen.

Lies rechnet mit längerer Laufzeit für Mehrum

Angesichts der Unsicherheiten bei der Energieversorgung rechnet auch Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD) mit einer längeren Laufzeit des Kohlekraftwerks Mehrum, das teilte er am Montag in Hannover mit. "Mehrum ist das Kraftwerk in Niedersachsen, das im Grunde noch in der Reserve ist und übergangsweise genutzt wird", sagte Lies. Er gehe fest davon aus, dass das Steinkohlekraftwerk länger betrieben wird, um die Stromversorgung zu sichern und die Gaskraftwerke zu ersetzen.

VW will Kraftwerke womöglich länger mit Steinkohle betreiben

Volkswagen hat sich nach eigenen Angaben bereits darauf eingestellt, seine beiden Kraftwerke in Wolfsburg statt wie geplant bis Ende des Jahres eventuell erst später von Steinkohle auf Gas umzustellen. Auf Nachfrage des NDR in Niedersachsen hieß es von dem Unternehmen, es "erhalte sich die Option, für eine Übergangszeit auch weiterhin Steinkohle als Energieträger einzusetzen". Auch das Steinkohle-Kraftwerk in Braunschweig könnte etwas länger laufen - ursprünglich sollte es zur Jahresmitte außer Betrieb gehen. Die Standorte Wilhelmshaven und Hannover haben ohnehin noch mehrere Jahre Laufzeit vor sich - bislang mindestens bis zum Jahr 2026.

Dieses Thema im Programm: Funkbilder - der Tag | 20.06.2022 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltpolitik Umweltschutz Erdgas Energie