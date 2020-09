Stand: 10.09.2020 16:25 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lehrer können sich auf Corona testen lassen

Andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen haben es vorgemacht - nun können sich auch in Niedersachsen Lehrer und andere Schulbeschäftigte auf das Coronavirus testen lassen. Das hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag angekündigt. Das Land zahlt pro Person zwei Tests bis zu den Herbstferien. Das Angebot richtet sich an die rund 100.000 Lehrer, Schulleiter und Sozialpädagogen des Landes. Städtische Mitarbeiter wie zum Beispiel Hausmeister oder Bürokräfte können sich nicht testen lassen. Die Schulen sollen dafür Listen mit Ärzten erhalten, die an dem Testprogramm teilnehmen und wo die Lehrer sich dann testen lassen können, berichtet NDR 1 Niedersachsen.

Elf Millionen Euro für die Tests

Für die Tests und Laborauswertungen stellt das Land rund elf Millionen Euro bereit. Das freiwillige Angebot sei ein weiterer Baustein zur Sicherheit und zum Sicherheitsempfinden der Schulbeschäftigten, sagte Tonne. Er sieht Vorteile in dem Angebot: Mit Hilfe der Tests der Bediensteten könne herausgefunden werden, ob es unentdeckte Corona-Ausbrüche an Schulen gebe, sagte der Minister. Zudem gehe es auch darum, dass Lehrkräfte mit einem guten Gefühl zur Arbeit gehen.

Videos 3 Min Gedränge in Schulbussen wird zum Problem In den Schulen herrschen wegen Corona strenge Hygiene- und Abstandsregeln, doch die Schulbusse sind in vielen Landkreisen stark überfüllt. Wie kann man gegensteuern? 3 Min

Jeder Lehrer der will, kann sich testen lassen

Einschränkungen für den Test gibt es für die Lehrer nicht: Wer will, kann sich testen lassen. Die Lehrer müssen keine Symptome aufweisen, es muss auch keinen Anlass geben. Laut Kassenärztlicher Vereinigung (KVN) lassen die Laborkapazitäten und das Patienten-Aufkommen in den Arztpraxen die Massentests der Lehrer gerade zu. Hintergrund sei, dass die große Welle der Reiserückkehrer, die sich kostenlos testen lassen konnten, vorbei sei. Wenn in den nächsten Monaten die Erkältungssaison richtig losgehe, werde die Testung von Menschen mit Symptomen aber wieder Vorrang haben müssen, sagte KVN-Hauptgeschäftsführer Thorsten Schmidt.

Kritik am Fehlen von Kita-Beschäftigten

Kritik an dem Angebot übt die Kirchengewerkschaft Niedersachsen (KGN) . Sie moniert, dass Kindertagesstätten nicht berücksichtigt worden seien. Die KGN verweist auf das Beispiel Nordrhein-Westfalen, wo sich auch Kita-Beschäftigte freiwillig alle 14 Tage testen lassen können. "Wir erwarten vom Land Niedersachsen, dass die Regelung aus NRW einfach übernommen wird", sagte KGN-Vorsitzender Werner Massow. Auch in anderen Berufsgruppen - etwa bei Pflegekräften - gibt es kein flächendeckendes Angebot.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.09.2020 | 15:00 Uhr