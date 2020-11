Lehrer aus Celle unterstützt auf einem Flyer AfD-Kampagne Der Lehrer Thorsten Althaus posiert für eine AfD-Kampagne gegen eine "Corona-Diktatur" und warnt in einer parteiinternen Rede vor einer "multikulturellen Hölle". Schüler und Schülerinnen halten dagegen.

von Amelia Wischnewski

Thorsten Althaus ist verbeamteter Lehrer und unterrichtet Geschichte an zwei Gymnasien in Celle, dem Hölty Gymnasium und dem Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium. Auf einem Flyer der AfD posiert der Lehrer nun öffentlich für eine Kampagne gegen die Maskenpflicht. "Die Corona-Diktatur muss beendet werden" ist auf dem Flugblatt zu lesen. Daneben das Portrait von Althaus, der im Begriff ist, seine Maske abzuziehen. Ein Staatsbediensteter, der sich in einer Diktatur wähnt?

Die Landesschulbehörde wertet Althaus Verhalten auf Anfrage bisher als unproblematisch. Sprecherin Bianca Trogisch verweist auf das Grundrecht der freien Meinungsäußerung, da der Mann auf dem Flyer nicht als Lehrer auftrete: “In der Schule scheint er nach jetziger Erkenntnislage nicht zu agitieren. Wenn dies der Fall wäre, würde sich die Sachlage ändern” schreibt Trogisch für die Landesschulbehörde in einem schriftlichen Statement.