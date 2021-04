Lehrer-Stellen: Land erreicht Ziel nicht - Kritik von FDP Stand: 09.04.2021 13:16 Uhr Das Land Niedersachsen hat im laufenden Schuljahr mehr Lehrer neu eingestellt, als gleichzeitig aus dem Dienst geschieden sind. Die FDP kritisiert jedoch, dass das geplante Ziel nicht erreicht wurde.

Bis Mitte März seien 1.027 Stellen neu besetzt worden, teilte das Kultusministerium auf eine Anfrage der FDP im Landtag mit. Ausgeschrieben waren jedoch 1.200 Lehrerstellen. Bis zum Soll fehlen somit 14 Prozent - für die FDP Anlass zu Kritik. "Nur 86 Prozent der ausgeschriebenen Stellen besetzt zu haben, ist ein schlechtes Zeugnis für die Arbeit der Landesregierung", sagte FDP-Bildungspolitiker Björn Försterling.

FDP: Landesregierung sollte Abordnungen vermeiden

Försterling sieht in den Rahmenbedingungen die Ursache für das Nichterreichen der Ziele - etwa bei der Bezahlung für Grund-, Haupt- und Realschullehrer und -lehrerinnen. Der Liberale kritisiert zudem den Umgang mit Abordnungen von Lehrern an andere Schulen während der Corona-Krise. "Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass es weniger Abordnungen und damit weniger Lehrkräfte gibt, die von einer Schule zur nächsten fahren müssen, insbesondere aus Infektionsschutzgründen", sagte er. Wenn die Schülerinnen und Schüler in getrennten Gruppen lernten, solle die Landesregierung sich jedoch noch stärker darum bemühen, Abordnungen ganz zu vermeiden. "Zumindest sollte sie darauf setzen, dass die abgeordneten Stunden nach Möglichkeit digital stattfinden, sodass die Lehrkräfte nur an einer Schule körperlich präsent sind", forderte er.

