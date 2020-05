Leer: Wohnhaus steht in Flammen 17.05.2020 | 11:45 Uhr 1 min | Verfügbar bis 24.05.2020

Am Samstagabend musste die Feuerwehr in Leer zu einem Großeinsatz ausrücken: Erst ging eine Blockhütte in Flammen auf, dann griff das Feuer auf ein Wohngebäude über.