Leer: Erpressung mit Nacktfotos oder versuchter Mord? Stand: 09.11.2022 17:35 Uhr Ein 27-Jähriger soll sich im Internet als Frau ausgegeben haben, um später mit Nacktfotos Männer zu erpressen. Weil ein Opfer sich umbringen wollte, steht auch der Vorwurf des versuchten Mordes im Raum.

Bei dem Erpressungsopfer handelt es sich um einen 20-jährigen Österreicher. Vor dem Landgericht Aurich schilderte der Mann, wie er erst vom Angeklagten, der sich im Internet als "Viktoria" ausgab, Nacktfotos gekauft hatte. Später habe er der angeblichen Viktoria Nacktbilder von sich selbst geschickt, mit denen er im Anschluss erpresst wurde. Der angeklagte Leeraner soll damit gedroht haben, die Nacktbilder zu veröffentlichen und dem Österreicher und seiner Familie etwas anzutun. Zuerst hatte die "Nordwest-Zeitung" über den Fall berichtet.

Wird der Mann aus Leer wegen versuchten Mordes verurteilt?

Der Österreicher soll mehr als 100.000 Euro an seinen Erpresser gezahlt haben - angeblich sein komplettes Erbe. Ungeachtet dessen setzte der Angeklagte seine Bedrohungen und Erpressungen offenbar fort. Der Geschädigte sagte aus, er habe mehrfach versucht, sich das Leben zu nehmen. Sein Anwalt will jetzt erreichen, dass der 27-Jährige wegen versuchten Mordes aus Habgier verurteilt wird. Über diesen Antrag habe das Landgericht noch nicht entschieden, sagt ein Gerichtssprecher dem NDR in Niedersachsen. Es gibt mindestens drei weitere Opfer, sie bestätigten mit ihren Aussagen die Schilderungen des Mannes aus Österreich. Der Prozess wird am 22. November fortgesetzt.

