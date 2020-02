Stand: 02.02.2020 16:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lebensmittel: Weil und Habeck für höhere Preise

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) springt den Landwirten in der Debatte um Lebensmittelpreise zur Seite. "Viele Nahrungsmittel sind in Deutschland im Vergleich zu Nachbarländern erstaunlich billig", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag). Angesichts steigender Anforderungen an die Bauern müssten auch die Preise für Lebensmittel im Supermarkt steigen. "Mehr Leistung muss auch besser bezahlt werden. Anders bekommen die Bauern das nicht hin." Der Einzelhandel dürfe nicht das "Prinzip des niedrigsten Preises" hochhalten.

Hintergrund: Bauern-Proteste im ganzen Land

Das Thema schlägt Wellen bis nach Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft am Montag Vertreter des Einzelhandels und der Ernährungsindustrie. Das Treffen im Kanzleramt mit Verbänden und Supermarktketten war bereits nach einem sogenannten Agrargipfel mit Vertretern der Landwirtschaft in Dezember angekündigt worden. Hintergrund sind unter anderem anhaltende Proteste von Bauern, die sich gegen neue Umweltauflagen sowie gegen umstrittene Billigangebote für Fleisch und andere Lebensmittel richten.

Robert Habeck, Vorsitzender der Grünen, forderte unterdessen von der Bundesregierung ein Verbot von Ramschpreisen bei Lebensmitteln. "Dieses Preisdumping im Supermarkt macht mich wütend. Das muss die Bundesregierung untersagen", sagte er der "Bild am Sonntag". Sein Vorschlag: ein Tierschutz-Cent auf tierische Produkte. "Damit wird der Umbau von Ställen finanziert und Tiere bekommen mehr Platz", sagte Habeck der Zeitung. Diesen kleinen Preisaufschlag würde der Verbraucher an der Kasse kaum merken.

