"Lebensgefahr!" Forstbesitzer warnen vor Betreten der Wälder Stand: 22.02.2022 11:26 Uhr Nach den Stürmen der vergangenen Tage appellieren Niedersachsens Forstbesitzer an die Menschen, in den kommenden Wochen die Wälder zu meiden. Es könnten weiterhin Bäume umstürzen und Äste herabfallen.

"Leute, bleibt den Wäldern fern"", sagte Georg Schirmbeck, Vorsitzender des Deutschen Forstwirtschaftsrates, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Es werde noch einige Zeit dauern, bis die Sturmschäden beseitigt seien. "Zahlreiche Bäume sind entwurzelt oder gebrochen und Baumkronen auseinandergebrochen", sagte am Montag der Vizepräsident der Niedersächsischen Landesforsten, Klaus Jänich. Auch nach Abflauen des Sturms bestehe noch die Gefahr umstürzender Bäume und herabfallender Äste. Frühestens am Donnerstag werde das Ausmaß der Schäden abschätzbar sein, so Jänich weiter. "Auch für unsere Mitarbeiter ist es aktuell noch zu gefährlich in den Wäldern", sagte ein Sprecher des Nationalparks Harz am Montag. Er ging davon aus, dass sämtliche Wanderwege in dem Mittelgebirge von Sturmschäden betroffen seien. Auch er warnte vor dem Besuch der Wälder: "Das ist lebensgefährlich."

Kein Vergleich mit "Kyrill"

Nach Angaben des niedersächsischen Forst- und Landwirtschaftsministeriums vom Montag sind das Tiefland sowie exponierte Mittelgebirgslagen im Harz, Solling und Weser-Leine-Bergland sowie im Osnabrücker Hügelland von den Stürmen des Wochenendes betroffen. Neben einzelnen Bäumen seien auch größere Gruppen umgestürzt. "Dürre, Borkenkäfer und jetzt wieder Stürme - Niedersachsens Wälder kommen einfach nicht zur Ruhe", sagte Forstministerin Barbara Otte-Kinast (CDU). Wie Schirmbeck der NOZ weiter sagte, seien die Schäden nach dem Orkan "Zeynep" und dem Sturmtief "Antonia" aus Sicht der Forstbesitzer zwar sehr ärgerlich, aber keine totale Katastrophe wie nach dem Orkan "Kyrill", der vor 15 Jahren über Deutschland hinwegfegte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.02.2022 | 11:00 Uhr