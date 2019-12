Stand: 29.12.2019 11:44 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lebenserwartung in Niedersachsen weiter gestiegen

In Niedersachsen ist die allgemeine Lebenserwartung weiter gestiegen. Sie liegt für neugeborene Mädchen bei 82,8 Jahren und für Jungen bei 78 Jahren. Das geht aus dem Niedersachsen-Monitor 2019 des Landesamts für Statistik (LSN) hervor. Anfang des Jahrtausends hatten Mädchen noch eine prognostizierte Lebenserwartung von 80,7 Jahren und Jungen von 74,9 Jahren. Allerdings liegt die statistische Lebenserwartung in Niedersachsen leicht unter dem Bundesdurchschnitt: Neugeborene Mädchen werden in Deutschland durchschnittlich 83,2 Jahre alt und Jungen 78,4 Jahren.

Downloads PDF: Niedersachsen-Monitor 2019 Den Niedersachsen-Monitor 2019 des Landesamts für Statistik gibt es hier als PDF zum Download. Download (1 MB)

Höchste Lebenserwartung in Baden-Württemberg

Im Vergleich der Bundesländer haben Neugeborene in Baden-Württemberg die höchste Lebenserwartung - mit 84 Jahren für Mädchen und 79,5 Jahren für Jungen. Für Frauen ist sie mit 82,2 Jahren am geringsten im Saarland und für Männer mit 76,2 Jahren in Sachsen-Anhalt. Gründe für die unterschiedlichen Lebenserwartungen in den Bundesländern konnte ein Experte des Statistischen Bundesamts nicht nennen. Die Statistiker weisen darauf hin, dass es sich bei der prognostizierten Lebenserwartung um statistische Durchschnittswerte handelt, die je nach gesundheitlicher Verfassung und persönlichen Lebensverhältnissen über- oder unterschritten werden könnten.

