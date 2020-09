Lebenserwartung in Niedersachsen steigt weiter an Stand: 29.09.2020 14:41 Uhr Wer heute in Niedersachsen als Mädchen geboren wird, hat eine durchschnittliche Lebenserwartung von 83 Jahren. Frauen leben demnach im Schnitt knapp fünf Jahre länger als Männer.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts liegt die Lebenserwartung beim männlichen Nahwuchs in Niedersachsen derzeit bei 78,2 Jahren. Im Vergleich zur letzten sogenannten Sterbetafel stieg die durchschnittliche Lebenserwartung bei Mädchen und Jungen jeweils um 0,2 Jahre an.

Videos 2 Min Höhere Lebenserwartung für reiche Menschen Wohlhabende Menschen haben eine zehn Jahre höhere Lebenserwartung als arme. Das geht aus dem Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hervor. (02.03.2017) 2 Min

Baden-Württemberg liegt an der Spitze

Bundesweit werden neugeborene Mädchen nach derzeitigem Stand 83,4 Jahre und neugeborene Jungen 78,6 Jahre alt. Im Ländervergleich hat der Nachwuchs in Baden-Württemberg vorn. Mit 84,2 Jahren bei den Mädchen beziehungsweise 79,8 Jahren bei den Jungen ist hier die Lebenserwartung bei der Geburt am höchsten. Am niedrigsten sind die Werte für Mädchen im Saarland mit 82,2 Jahren sowie Jungen in Sachsen-Anhalt mit 76,4 Jahren.

Weitere Informationen Studie: Wo werden die Niedersachsen am ältesten? Das Max-Planck-Institut hat die Lebenserwartung in Deutschland untersucht. Ein Ergebnis: In der Region Hannover und Stade leben Frauen am längsten - im Nordwesten eher nicht. (20.07.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.09.2020 | 16:00 Uhr