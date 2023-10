Leben in Niedersachsen: Kosten im Landkreis Harburg am höchsten Stand: 27.10.2023 19:37 Uhr Menschen im Landkreis Harburg geben im niedersächsischen Vergleich am meisten Geld für Leben und Wohnen aus, wie eine aktuelle Studie zeigt. Die Kosten liegen dort 2,7 Prozent über dem Bundesdurchschnitt.

Im Vergleich zu anderen Bundesländern befinden sich die Lebenshaltungskosten in Niedersachsen aber auf einem durchschnittlichen Niveau. Das zeigen die Ergebnisse einer Studiedes Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Grund dafür sind demnach vor allem moderate bis unterdurchschnittliche Wohnpreise.

Im Landkreis Lüchow-Dannenberg lebt es sich am günstigsten

In Niedersachsen müssen Verbraucher des Landkreises Lüchow-Dannenberg am wenigsten für Haushalt und Wohnen ausgeben. Die Kosten liegen dort laut der Studie 8,9 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt. Die Lebenshaltungskosten in Braunschweig decken sich genau mit dem Bundesdurchschnitt. In der Region Hannover und in Wolfsburg übersteigen die Kosten den Durchschnittswert um 0,8 Prozent.

Wohnkosten als wichtiger Faktor

Das Geld, das Verbraucher für das Wohnen ausgeben, macht einen wesentlichen Teil der gesamten Lebenshaltungskosten aus. Aus diesem Grund sind die Ausgaben für Anwohner in deutschen Ballungsräumen insgesamt meist höher als für jene, die abseits der großen Städte leben. So sind auch in Bremerhaven vergleichsweise geringen Wohnkosten (20,7 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt) eine wichtige Variable für die niedrigen Lebenshaltungskosten. Die liegen laut der Studie 6,1 Prozent unter dem deutschlandweiten Durchschnitt. Rechnet man die Wohnkosten aus der Aufstellung heraus, würde die Hafenstadt genau im Durchschnitt liegen.

Wegen der hohen Wohnkosten sind norddeutschlandweit die Lebenshaltungskosten in Hamburg am höchsten. Deutschlandweit ist München die teuerste Großstadt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Niedersachsen 18.00 | 27.10.2023 | 18:00 Uhr