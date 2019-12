Stand: 02.12.2019 16:55 Uhr

Landwirte beklagen "Hagelschauer von Auflagen"

Seit Wochen setzen die Landwirte im Land auf klare Kante: Mit Treckerdemos im Norden und darüber hinaus machen sie ihren Unmut über die Agrarpolitik deutlich. Am Montag haben viele Landwirte bei der Jahresversammlung des niedersächsischen Landesbauernverbandes ihrem Ärger erneut Luft gemacht und die Auflagen aus der Politik kritisiert. Dabei wurden auch wieder die verschärften Düngeregeln genannt. "Wir haben das Gefühl, die Auflagen prasseln auf uns herab wie ein Hagelschauer", sagte Landvolk-Präsident Albert Schulte to Brinke. Gerade die Düngeverordnung, die die Ausbringung von Gülle begrenzen und so das Grundwasser schützen soll, sei ohne Einbeziehung der Landwirte bestimmt worden, kritisierte er. Am Abend steht mit dem Agrargipfel im Kanzleramt ein Treffen zwischen Vertretern der landwirtschaftlichen Verbände und Kanzlerin Angela Merkel auf dem Plan.

Ministerin: Landwirte wissen nicht, was auf sie zukommt

Nach massivem Druck seitens der Europäischen Union hatte Niedersachsen vor rund zwei Wochen als letztes Bundesland eine neue Düngeverordnung beschlossen. Schulte to Brinke hat inzwischen rechtliche Schritte angekündigt. Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU), die selbst Landwirtin ist, hatte zuvor Verständnis für den Ärger der Bauern gezeigt: "Da ist nicht nur Wut, da ist auch Sorge und Existenzangst", sagte sie im Vorfeld. Die Landwirte wüssten nicht, was auf sie zukommt. Ein Beispiel: Schweinehaltung. Hier sei man seit zwei Jahren keinen Schritt weiter gekommen. "Die Landwirte haben eine große Bereitschaft in den Stallbau zu investieren", betonte die Ministerin. "Aber die rechtlichen Rahmenbedingungen sind nicht klar." Am Treffen konnte die Ministerin krankheitsbedingt selbst nicht teilnehmen. Sie wurde von Staatssekretär Rainer Beckedorf vertreten.

Rund 37.000 Landwirtschaftsbetriebe in Niedersachsen

Nach Angaben der Landwirtschaftskammer ist Niedersachsen Agrarland Nummer eins. Fast ein Viertel des gesamten bundesweiten Produktionswertes in der Landwirtschaft von 56 Milliarden Euro pro Jahr werden in dem Bundesland erzielt. Von den rund 37.000 Landwirtschaftsbetrieben in Niedersachsen werden rund 60 Prozent im Haupterwerb geführt.

