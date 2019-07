Stand: 27.07.2019 13:09 Uhr

Landvolk-Präsident lehnt erneute Dürrehilfen ab

Wie bereits im vergangenen Jahr herrscht auch in diesem Sommer wieder in weiten Teilen Niedersachsens Trockenheit. Viele Landwirte sorgen sich deshalb um ihre Ernte. Anders als 2018 rufen sie aber nicht nach Ausgleichszahlungen. Landvolk-Präsident Albert Schulte to Brinke sagte, dass im besten Fall zwei Prozent der Dürreschäden aus dem vergangenen Jahr ausgeglichen worden seien. "Die staatliche Hilfe hat also nicht die Bedeutung, die man manchmal glaubt", sagte Schulte to Brinke. Der Bauern-Funktionär will stattdessen erreichen, dass die sogenannten ökologischen Vorrangflächen zur Futtergewinnung genutzt werden dürfen.

Ökoflächen durch EU-Recht geschützt

Das Landvolk habe einmal darauf hingewirkt, dass diese Brachflächen auf Antrag des Landwirts zur Futtergewinnung genutzt werden dürfen, sagte Schulte to Brinke. Für einige Landwirte sei dies eine Hilfe, aber lange nicht für alle. Der Landvolk-Präsident fordert deshalb, dass in extremen Dürreperioden auch weitere Flächen, die laut EU-Recht nicht für die Futtergewinnung da sind, eben doch dafür genutzt werden dürfen - und zwar möglichst unbürokratisch. Schulte to Brinke weist aber selbst darauf hin, dass es sich dabei um ein kompliziertes Verfahren handelt, das nicht allein in Niedersachsen zu lösen sei.

Situation ist etwas anders als im Vorjahr

Die Situation in diesem Sommer unterscheidet sich laut Schulte to Brinke von der im Vorjahr dadurch, dass es in einigen Regionen geregnet hat. Daneben gebe es aber auch wieder Regionen, in denen gar kein Niederschlag gefallen sei. So gebe es etwa an der Küste keine Probleme, aber weiter südlich, beispielsweise auch im südlichen Landkreis Osnabrück beschreibt Schulte to Brinke die Situation als durchaus kritisch. Im Nordosten Niedersachsens gebe es viele Betriebe, die ihre Felder beregneten, aber deren Wasserkontingente seien inzwischen aufgebraucht.

