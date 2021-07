Landtag will Kita-Gesetz beschließen - trotz Gegenwind Stand: 06.07.2021 06:30 Uhr Die sogenannte dritte Kraft und der Stufenplan: Der Streit über das neue Kita-Gesetz nimmt kein Ende - dabei will es der Niedersächsische Landtag heute beschließen.

Das Gesetz regelt unter anderem, dass größere Kita-Gruppen in Zukunft üblicherweise von drei Erzieherinnen und Erziehern betreut werden. Die große Koalition wird die neue Regelung laut Plan heute durchwinken, trotz Widerständen und Kritik von Verbänden und Eltern. Unwidersprochen bleibt das Thema, das gegen 16 Uhr auf der Tagesordnung des 47. Tagungsabschnitts steht, nicht. Die Grünen bringen eine Änderung in die Debatte ein. Die FDP sieht ebenfalls Verbesserungspotenzial in der frühkindlichen Bildung.

Videos 3 Min Neues Kita-Gesetz: Betroffene bemängeln Entwurf Zahllose Verbände üben bei einer Anhörung im Landtag scharfe Kritik. Es fehle an Geld, Personal und Wertschätzung. (07.05.2021) 3 Min

Stufenplan steht heftig in der Kritik

Für Kritik sorgen vor allem die Pläne von SPD und CDU, das Gesetz mit einem Stufenplan zu versehen. In zwei Jahren sollen die Kita-Beschäftigten von einer "dritten Kraft" unterstützt werden - zunächst 15 Stunden in der Woche. Weil aber Fachkräfte fehlen, kann die Unterstützung auch von Auszubildenden kommen. Erst ab 2027 sollen drei voll ausgebildete Kräfte pro Kita-Gruppe in der Ganztagsbetreuung die Regel sein - allerdings nicht alle von ihnen in Vollzeit.

20.000 Unterschriften: Eltern-Proteste erwartet

Eltern, Gewerkschaften und Verbände kritisieren, dass zu viel Zeit ins Land gehe. Die "dritte Kraft" müsse schneller mit den Kindern arbeiten - am Geld dürfe es nicht scheitern. Eltern haben mehr als 20.000 Unterschriften für ein aus ihrer Sicht besseres Gesetz gesammelt. Diese werden sie heute den Abgeordneten vor dem Landtag in Hannover übergeben. In diesem Rahmen seien auch Proteste geplant, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 06.07.2021 | 19:30 Uhr