Landtag verurteilt Ukraine-Invasion aufs Schärfste Stand: 24.02.2022 12:00 Uhr Aus aktuellem Anlass wurde die Tagesordnung der heutigen Landtagssitzung geändert. Hintergrund war der russische Angriff in der Nacht. Alle Fraktionen verurteilten Russlands Offensive.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bezeichnete den Angriff Russlands auf die Ukraine als, so wörtlich, "Schande." Er empfinde Abscheu und Wut, so Weil weiter. Russland habe das Völkerrecht gebrochen und stelle die Regeln des Zusammenlebens in Europa infrage. Es könne nur eine harte Reaktion darauf geben. Der Ministerpräsident zeigte sich tief betroffen. Es sei das Befürchtete eingetreten: "Ein Krieg vor unserer eigenen Haustür, nur 1.500 Kilometer von Hannover entfernt." Er machte Russland und Präsident Wladimir Putin verantwortlich für Tote und Verletzte.

Landtag verurteilt russische Invasion

Die Präsidentin der Niedersächsischen Landtags, Gabriele Andretta (SPD), hatte die Sitzung zuvor mit deutlichen Worten eröffnet. Gemeinsam mit der westlichen Welt verurteile der Landtag den Angriff der russischen Föderation auf die Ukraine aufs Schärfste. Auch die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen von Grünen, SPD, FDP und CDU verurteilten die Aggression. SPD-Fraktionschefin Johanne Modder sagte, sie sei fassungslos angesichts des drohenden menschlichen Leids. Ähnlich äußerte sich Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg. Beide sprachen davon, dass Deutschland sich vorbereiten müsse, Flüchtlinge aufzunehmen. FDP-Fraktionschef Stefan Birkner sagte, dabei gehe es auch um jene, die in der Ukraine für Freiheit und Demokratie eingestanden hätten. CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer sprach unter anderem an, dass Deutschland der Ukraine Waffen versagt habe. Das gelte es zu einem späteren Zeitpunkt kritisch zu reflektieren, so Toepffer.

Niedersachsen erhöht Cybersicherheit

Mit Blick auf mögliche Cyberattacken im Zuge des Krieges sagte Ministerpräsident Weil, Niedersachsen müsse auch Vorkehrungen für die eigene Sicherheit treffen. Es gebe die reale Befürchtung solcher Attacken. Das Innenministerium und die Sicherheitsbehörden hätten die Vorkehrungen erhöht. Auch sprach er das Thema Flüchtlinge an. "Niedersachsen werde sich darauf vorbereiten, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen." Ukrainerinnen und Ukrainer in Niedersachsen reagierten entsetzt und mit großer Sorge. Die Kirchen riefen zu Friedensgebeten auf. Niedersächsische Wirtschaftsunternehmen fürchten massive Konsequenzen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Energiepreisestark steigen.

