Stand: 15.07.2020 12:10 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Landtag stimmt Corona-Nachtragshaushalt zu

Der Landtag in Hannover hat am Mittag einen zweiten Nachtragshaushalt für die Bekämpfung der Corona-Krise verabschiedet. Das Paket beinhaltet Ausgaben von 8,4 Milliarden-Euro, davon sollen 7,8 Milliarden über zusätzliche Kredite finanziert werden. Die Regierungsparteien SPD und CDU setzten sich mit ihrer Mehrheit gegen die Opposition aus Bündnis90/Grüne, FDP und AfD durch, die geschlossen gegen das Gesetz stimmten. NDR.de überträgt die Sondersitzung zum Nachtragshaushalt und zu den weiteren Tagesordnungspunkten aus dem Parlament an dieser Stelle live im Stream.

Live: Sondersitzung in Niedersächsischen Landtag Niedersachsens Landtag kommt zu einer Sondersitzung zusammen. Nach der Verabschiedung des Nachtragshaushalts geht es unter anderem um die Energiewende. NDR.de überträgt die Debatten live.

Kritik aus der Opposition

Bereits im März hatte die Landesregierung ein 4,4-Milliarden-Paket verabschiedet, um der Wirtschaft und dem Gesundheitswesen unter die Arme zu greifen. Vor der Debatte um den zweiten Nachtragshaushalt übte die Opposition scharfe Kritik. Die Grünen halten es schlicht für unzureichend: Die Summe für Investitionen sei zu gering, da mit 5,1 Milliarden Euro ein Großteil des Pakets für den Ausgleich von Steuerausfällen eingeplant sei. Die FDP wirft der Landesregierung ein unrealistisches Bild der Neuverschuldung vor. Dass die Schulden von Jahr 2024 an binnen 25 Jahren zurückgezahlt werden könnten, sei "völlig illusorisch", sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner.

Corona Kompakt: Hannover Messe digital Hallo Niedersachsen - 14.07.2020 19:30 Uhr Mit einer digitalen Version versucht die Hannover Messe ihren Ausfall in diesem Jahr zu kompensieren. Außerdem: Letzte Pressenkonferenz des Krisenstabs und Sparkurs bei Continental.







Weitere Tagesordnungspunkte der Sondersitzung

Erwachsenenbildung in Niedersachsen

Jahrhundertchance Wasserstoff

Zukunft der Universitätsmedizin in Niedersachsen

Stärkung des stationären Einzelhandels

Studieren in Corona-Zeiten

Niedersächsisches Infektionsschutz-Entschädigungsgesetz

Die komplette Tagesordnung finden Sie hier.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.07.2020 | 09:00 Uhr