Landtag in Hannover öffnet zum "Tag des offenen Plenarsaals" Stand: 15.09.2023 13:22 Uhr Hingehen, wo normalerweise politische Debatten geführt werden: Das ist am "Tag des offenen Plenarsaals" am 16. September im Niedersächsischen Landtag möglich. Anlass ist der Internationale Tag der Demokratie.

von Annette Deutskens

Für Landtagspräsidentin Hanna Naber ist es eine Herzensangelegenheit: "Der Landtag ist ein offenes Haus, ein Haus der Bürgerinnen und Bürger. Dafür werben wir." Erwachsene, Jugendliche und Kinder sollen am Tag des offenen Plenarsaals erfahren, was täglich nötig ist, damit das Parlament seinen Aufgaben in einer Demokratie nachkommen kann. Für Kinder gibt es eine Rallye, die sie quer durch das Gebäude führt.

Videos 3 Min Kampf für billigeren Strom: Bäckerin besucht Landtag In Hannover wurde über den Brückenstrompreis diskutiert. Doch auch das Handwerk brauche Entlastung, fordert Caterina Künne. (13.09.2023) 3 Min

Im Gespräch mit der Landtagspräsidentin

Außerdem besteht die Möglichkeit, mit Hanna Naber und den vier Vizepräsidentinnen und -präsidenten persönlich ins Gespräch zu kommen. An verschiedenen Stationen erläutern Beschäftigte der Landtagsverwaltung die Arbeit und die Aufgaben des Landesparlaments. Also: Welche Befugnisse hat der Landtag? Über welche Themen wird debattiert? Und wie hat sich der Landtag über die Jahre verändert?

Internationaler Tag der Demokratie

Der Tag der offenen Tür findet vor dem Hintergrund des "Internationalen Tags der Demokratie" statt. Aktuell befinden sich nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung mehr Länder auf dem Weg in eine Autokratie als in eine Demokratie. In Deutschland bewerte zwar die Mehrheit der Menschen die Demokratie als beste Staatsform, allerdings sei nur eine Minderheit mit ihrem Funktionieren zufrieden. Viele treibe die Sorge um den gesellschaftlichen Zusammenhalt um.

Offene Landtagstüren von 10 bis 18 Uhr

Unter der Überschrift "Fragen an die Demokratie" sollen Zustand und Zukunft der Demokratie im Fokus stehen. In diesem Jahr lautet die zentrale Frage: "Liebe Demokratie, bist du für alle da?" Über diese und andere Fragen kann am Samstag im Landtag zwischen 10 und 18 Uhr diskutiert werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Niedersachsen