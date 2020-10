Landtag berät Freitag über neue Corona-Regelungen Stand: 29.10.2020 15:30 Uhr Der Landtag in Hannover wird am Freitagmittag zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um über die neuen Corona-Regeln zu beraten.

"Im Mittelpunkt der Debatten sollen die neuen Maßnahmen zur Eindämmung des derzeit hochdynamischen Infektionsgeschehens im Zusammenhang mit Covid-19 stehen", teilte Landtagsverwaltung am Donnerstag mit. Auf der Tagesordnung stehen außerdem zwei Dringliche Anfragen der Fraktion der Grünen sowie der FDP. Die Sitzung beginnt um 12.30 Uhr - NDR.de zeigt sie an dieser Stelle im Livestream.

Livestream hier ab 30.10.2020 12:30 Uhr Jetzt live Live: Der Niedersächsische Landtag debattiert

Kritik von Unternehmerverband

Das öffentliche Leben wird von Montag an auch in Niedersachsen wegen der Corona-Pandemie erneut stark heruntergefahren. Die harten Vorgaben stoßen auch auf Kritik - vor allem bei der Wirtschaft. "Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten gehen einen risikoreichen Weg", kritisierte der Unternehmerverband Niedersachsenmetall. Ein Großteil des Mittelstands stehe bereits auf der Kippe, jedes zweite Unternehmen allein in der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie stecke in den roten Zahlen.

Inzwischen 19 Hotspots im Land

In Niedersachsen hat die Zahl der Neuinfektionen unterdessen einen neuen Höchststand erreicht. Von den 45 Landkreisen und kreisfreien Städten in Niedersachsen gelten inzwischen 19 als sogenannte Hotspots. Das Land will den Kommunen nun bis zu 1.200 Landesbeamte zur Kontaktnachverfolgung zur Verfügung stellen.

