Landmaschinen-Hersteller Krone startet eigenes Impfprogramm Stand: 19.05.2021 15:00 Uhr Der emsländische Landmaschinen-Hersteller Krone hat am Mittwoch sein betriebliches Impfprogramm gestartet. Auf dem Werksgelände in Spelle wurden zunächst 250 Beschäftigte mit AstraZeneca geimpft.

Später sollen nach und nach auch die anderen rund 1.200 Mitarbeitenden des Betriebs geimpft werden, sagte Firmenchef Bernard Krone dem NDR in Niedersachsen. Im Anschluss plane man, auf Wunsch zusätzlich den Familienangehörigen der Krone-Beschäftigten eine Impfung anzubieten. Auch umliegende Nachbarbetriebe könnten die bestehende Impfstruktur seines Unternehmens gerne anfragen, so Krone.

Videos 2 Min Corona kompakt: Kinderärzte fordern Schulöffnungen Die Seele und Psyche vieler junger Menschen hätten bereits stark gelitten. Außerdem: Impfpriorisierung wird aufgehoben. (19.05.2021) 2 Min

Betriebssanitäter speziell geschult

Der Landmaschinenhersteller hat auf seinem Betriebsgelände ein kleines Impfzentrum aufgebaut. Auszubildende helfen den Impfwilligen bei der Anmeldung, der Betriebsarzt führt die Vorgespräche. In sechs Kabinen wird dann geimpft. Dafür seien nach Unternehmensangaben Betriebssanitäter eigens geschult worden.

Impfaktion lange geplant

Der Landmaschinen-Hersteller ist kein Teil des Modellversuchs betrieblicher Impfungen in Niedersachsen, wie etwa Sartorius in Göttingen oder die Salzgitter AG. Bei Krone hat man das Heft des Handelns selbst in die Hand genommen. Die Betriebsärzte, die auch niedergelassene Ärzte seien, hätten sich um nicht abgerufene AstraZeneca-Impfdosen bemüht und seien dabei erfolgreich gewesen. Bereits im Winter seien für die geplante Impfaktion 10.000 Einwegspritzen besorgt worden.

Später wird auch in Werlte geimpft

Eigentlich hatte das Unternehmen vor, gleich zum Auftakt 400 Mitarbeitende zu impfen - aber die dafür benötigten Impfdosen wurden nicht geliefert. Firmenchef Bernard Krone hofft nun auf bis zu 800 Dosen ab der kommenden Woche. Dann soll die Impfaktion auch auf den Krone-Standort Werlte (Landkreis Emsland) ausgeweitet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.05.2021 | 07:30 Uhr