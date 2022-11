Landkreis Leer: Autofahrerin rettet ausgesetzte Katzenbabys Stand: 11.11.2022 14:32 Uhr Immer wieder werden Tiere einfach ausgesetzt, wenn sie ihren Besitzern lästig geworden sind. Im Landkreis Leer hatten jetzt zwei Katzenbabys großes Glück: Sie wurden von einer Autofahrerin gerettet.

Die nur wenige Wochen alte Katzenbabys waren in Detern an einem Lagerplatz für Sand in einem Umzugskarton ausgesetzt und sich selbst überlassen worden. Sie konnten sich aber selbst aus dem Karton befreien und umherlaufen. Eines der beiden Tierbabys lief auf die Straße und wurde deshalb von der Autofahrerin gefunden. Die Frau brachte die kleinen Katzen in Sicherheit und meldete den Fund der Polizei in Leer.

Katzen im zugeklebten Umzugskarton an Sandhaufen abgestellt

Die Tierbabys waren von dem Täter in einen weißen Umzugskarton gesteckt worden, welcher mit grauem Tape-Klebeband verschlossen worden war. Der Karton mit den beiden Tieren wurde auf dem vom Landkreis Leer betriebenen Lagerplatz hinter einem Sandhaufen versteckt, so dass er kaum zu sehen war. Laut Polizei könnte der Täter davon ausgehen, dass der Karton mit den Katzen nicht entdeckt werden würde.

Polizei bittet um Mithilfe: Zeugen gesucht

Die Polizei in Leer hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet und sucht jetzt nach Zeugen. Wer Angaben zur Herkunft der beiden weiß-braun-grau gescheckten Katzenbabys machen kann, soll sich bei der Polizei Leer unter Telefonnummer (0491) 97 69 00 melden. Bei den Katzenbabys handelt es sich um ein weibliches und ein männliches Tier. Für sie wurde mittlerweile ein neues Zuhause gefunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.11.2022 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Haustiere