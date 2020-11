Stand: 23.05.2019 12:09 Uhr Landjugend ackert 72 Stunden für die Gemeinschaft

Tausende Kinder und Jugendliche in Niedersachsen beteiligen sich ab heute an einer bundesweiten Aktion der Landjugend. Innerhalb von 72 Stunden wollen sie unter dem Motto "Uns schickt der Himmel" verschiedene Aufgaben übernehmen, um ihre Heimatorte zu verschönern. 111 Gruppen haben sich in diesem Jahr zu dem landwirtschaftlichen Wettbewerb angemeldet und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Die 72-Stunden-Aktion findet seit 1995 alle vier Jahre statt.

VIDEO: 72-Stunden-Aktion: Roscher Landjugend dreht Film (3 Min)

Dreitägige Arbeit an verschiedenen Projekten

Die Teams bekommen ihre konkrete Aufgabe am Donnerstagabend um 18 Uhr zeitgleich von den Bürgermeistern vor Ort überreicht. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, sollen die Teilnehmer zum Beispiel Insektenhotels oder Spielplätze bauen, Blühstreifen anlegen oder Fußwege ausbessern. Der Wettbewerb diene dem Dorf und dem Zusammenhalt der Menschen dort, sagte die Sprecherin der katholischen Landjugend, Anne Dörgeloh. Einige der Jugendlichen würden tatsächlich drei Tage durcharbeiten, um ihr Projekt bis Sonntag fertigzustellen.

Weitere Informationen 1 Min Landjugend schuftet für guten Zweck Mit ihrer 72-Stunden-Aktion will die Landjugend an vielen Orten wieder etwas Gutes tun. Drei Tage lang arbeiten die Jugendlichen an gemeinnützigen Projekten. 1 Min 4 Min Ewige Landjugend in Süddorf In Süddorf bei Edewecht im Landkreis Ammerland gibt es die "Afrümers" - so etwas wie die ewige Landjugend. Denn bei der Mehrgenerationen-Landjugend treten Mitglieder einfach nicht aus. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional | 23.05.2019 | 17:00 Uhr