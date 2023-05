Landjugend: 72-Stunden-Aktion für Dorfgemeinschaft startet

Stand: 11.05.2023 06:15 Uhr

"Unsere Zeit ist jetzt!" So lautet in diesem Jahr das Motto der 72-Stunden-Aktion der Niedersächsischen Landjugend. Teilnehmende Ortsgruppen müssen in drei Tagen eine vorher unbekannte Aufgabe lösen.