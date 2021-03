Landesverwaltung hinkt bei Digitalisierung hinterher Stand: 01.03.2021 11:07 Uhr Personal, Planung, Hard- und Software: Niedersachsens Landesrechnungshof listet in einem internen Prüfbericht massive Fehler des Innenministeriums bei der Digitalisierung auf.

Die obersten Finanzkontrolleure des Landes schreiben von einem "kritischen Programmstand" bei der Digitalisierung der Landesbehörden. Das berichtet das Politikjournal "Rundblick" in Hannover unter Berufung auf die 45-seitige Prüfmitteilung des Landesrechnungshofs (LRH). Im Dezember waren demnach vier von sechs Teilvorhaben mit "rot" markiert und erst zu einem Teil fertiggestellt. Spätestens im Juli 2021 müssten diese sogenannten Basisdienste laut Landesgesetz jedoch zur Verfügung stehen. Das Ministerium habe noch nicht einmal abschließend geklärt, "welche technischen Komponenten den Ressorts für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen bereitgestellt werden".

Entscheidungsstau durch unklare Aufgabenverteilung

Ein entscheidender Grund für die Verzögerungen liegt dem Rechnungshof zufolge in der Aufgabenverteilung. "Eine nicht trennscharfe Aufteilung in strategische und operative Programmleitung führte zu einem Entscheidungsstau. Der Versuch, diese Defizite durch personelle Maßnahmen abzustellen, scheiterte." Im Innenministerium fehlten zudem bis zu 20 Fachkräfte für die Umsetzung der Aufgaben, beklagt der Rechnungshof dem Bericht zufolge. Elektronische Rechnungen gebe es zwar schon, aber wegen der fehlenden Software würden sie in vielen Verwaltungen ausgedruckt und dann herkömmlich bearbeitet. Die Verzögerung bei der Einführung der elektronischen Akte betrage ein Jahr.

Ende 2022 sollen Bürger alle Leistungen digital nutzen können

Das Online-Zugangsgesetz des Bundes verlangt dem Bericht zufolge, dass die Bürgerinnen und Bürger bis Ende 2022 alle Verwaltungsleistungen auch elektronisch über entsprechende Portale regeln können. Nicht festgelegt sei allerdings, dass auch bei der Verwaltung die weitere Bearbeitung online geschehen müsse.

Eine Reaktion des Innenministeriums lag zunächst nicht vor.

