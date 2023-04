Landesregierung will Galeria-Standorte sichern Stand: 14.04.2023 08:40 Uhr Niedersachsens Landesregierung will Warenhäuser der Handelskette Galeria Karstadt Kaufhof erhalten. Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) führt heute Gespräche über Perspektiven für Filialen und Beschäftigte.

Am Nachmittag trifft sich Lies mit Vertreterinnen und Vertretern von Kommunen, Verbänden, Gewerkschaften und Unternehmen. Dabei soll es um eine Bestandsaufnahme und Perspektiven für die Filialen der insolventen Kaufhauskette gehen. Von den geplanten Schließungen sind in Niedersachsen die Städte Celle, Braunschweig und Hildesheim betroffen. Die Filiale in Oldenburg sollte zunächst auch geschlossen werden, konnte aber gerettet werden. Der niedersächsische Wirtschaftsminister will heute auch über Unterstützungsangebote für die Beschäftigten sprechen.

Lies fordert langfristige Perspektiven

"Unser Ziel ist es, Standorte und damit Arbeitsplätze möglichst zu sichern", sagte Lies vor dem Treffen. Dabei brauche es langfristige Perspektiven. Er erwarte, dass sich das Unternehmen konstruktiv an dem Prozess beteiligt. Trotz Staatshilfen sei es Galeria Karstadt Kaufhof bisher nicht gelungen, das "in die Jahre gekommene Warenhaus-Konzept" zu modernisieren. "Das hat viel Reputation, Kundschaft und Vertrauen gekostet. Deshalb müssen wir parallel zu den aktuellen Gesprächen mit voller Energie das Vermitteln neuer Jobs für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehen", sagte der Minister.

Konzepte für attraktive Innenstädte

Für den Fall, dass die Filialen tatsächlich geschlossen würden, arbeite man zudem an Konzepten, um die Immobilien weiterzuentwickeln und Innenstädte attraktiv zu halten. Angesichts der Lage und Größe der Gebäude sei dabei viel Kreativität gefragt, sagte Lies. Im Rahmen eines Sanierungsplans will Galeria Karstadt Kaufhof bundesweit 47 der 129 Filialen schließen. Damit würden nach Angaben des Unternehmens etwa 4.000 Arbeitsplätze gestrichen.

