Landesregierung informiert über aktuelle Corona-Lage Stand: 21.12.2020 11:34 Uhr Am Dienstag um 13 Uhr berichtet der niedersächsische Corona-Krisenstab in der Landespressekonferenz über die Situation im Land. NDR.de überträgt live und in voller Länge.

Wie entwickeln sich die Infektionszahlen in Niedersachsen? Gibt es Neuigkeiten in Sachen Impfungen? Und wie ist der aktuelle Stand bei den Corona-Regeln für die Feiertage? Zwei Tage vor Heiligabend äußert sich der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung noch einmal zur aktuellen Situation. NDR.de zeigt die Landespressekonferenz ab 13 Uhr an dieser Stelle im Livestream.

