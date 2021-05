Landesregierung informiert heute über geplante Lockerungen Stand: 04.05.2021 07:12 Uhr Die Landesregierung will die Corona-Maßnahmen lockern. Über das Ausmaß informieren unter anderem Ministerpräsident Weil und Wirtschaftsminister Althusmann heute in einer Pressekonferenz.

Nach Angaben der Staatskanzlei geht es um "vorsichtige Lockerungsmaßnahmen". Diese sollen demnach in Kommunen mit einer "belastbar unter 100 liegenden Inzidenz" angedacht sein. Zu den Plänen äußern werden sich Ministerpräsident Stephan Weil, Gesundheitsministerin Daniela Behrens, Kultusminister Grant Hendrik Tonne (alle SPD) sowie Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). NDR.de überträgt die Pressekonferenz an dieser Stelle ab 11.30 Uhr im Livestream. Die ursprünglich für heute angesetzte wöchentliche Pressekonferenz des Krisenstabs entfällt.

Weitere Informationen Neue Corona-Verordnung: Wie geht es in Niedersachsen weiter? Ab dem 10. Mai soll die neue Verordnung gelten. Die Landesregierung plant offenbar Lockerungen, unter anderem im Handel. mehr

Mehr Freiheiten für Handel, Gastronomie und Tourismus

Die weiteren Schritte sollen nach Informationen des NDR in Niedersachsen über eine neue Corona-Verordnung geregelt werden. Diese soll am 10. Mai in Kraft treten. Geplant ist demnach, dass in Kommunen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 der Einzelhandel, die Gastronomie und Tourismusbetriebe wieder öffnen dürfen. Bereits am Freitag hatte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) mit Verweis auf das geringe Infektionsrisiko an der frischen Luft eine Öffnung der Außengastronomie angekündigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.05.2021 | 15:00 Uhr