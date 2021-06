Landesregierung beschließt dritte Kraft für Kitagruppen Stand: 06.06.2021 16:42 Uhr Niedersachsen bekommt ein neues Kita-Gesetz. Am Wochenende einigten sich SPD und CDU über die gestaffelte Einführung der sogenannten dritten Kraft.

Der Entwurf sieht vor, mit dem Personalausbau zum 1. August 2023 zu beginnen. Zunächst sollen mindestens 2.000 zusätzliche Auszubildende mit je 15 Stunden in Kitagruppen gehen, in denen drei bis sechs Jahre alten Kinder betreut werden. Ab 2027 soll die dritte Kraft mit 20 Wochenstunden in Ganztags-Kitas kommen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagte am Sonntag, die zeitliche Streckung sei die einzige Möglichkeit der Umsetzung. "Der Stufenplan bringt das Wünschenswerte mit dem Machbaren zusammen", sagte Tonne. Finanziert werden sollen die Veränderungen über das noch nicht beschlossene Gute-Kita-Gesetz vom Bund. Komme dieser seiner Verpflichtung nicht nach, werde das Land einspringen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von SPD und CDU.

Frühere Einführung aufgrund von Fachkräftemangel nicht möglich

Es war ein langes Ringen um mehr Personal für die Kindererziehung. SPD-Landtagsfraktionschefin Johanne Modder erklärte, es werde nun für alle Kitas eine rechtsverbindliche Planungssicherheit geschaffen. "Das ist ein weiterer Schritt zur Qualitätssteigerung in unseren Einrichtungen - damit wird deutlich, wir nehmen die Kritik und Proteste aus der Beratung des Gesetzentwurfes sehr ernst", sagte Modder. CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer sagte, die dritte Kraft früher verbindlich einzuführen, sei nicht möglich, weil es nicht genug zusätzliche Fachkräfte gebe. "Wir ermöglichen auch eine qualitativ hochwertige, praxisorientierte Ausbildung, die nicht nur den Auszubildenden, sondern besonders den Kindern Vorteile bringt", so Toepffer.

