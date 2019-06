Stand: 30.06.2019 08:00 Uhr

Landesregierung berät über Haushaltsentwurf

Die niedersächsische Landesregierung kommt heute Nachmittag zu ihrer Haushaltsklausur in Hannover zusammen. Dann stellt die Große Koalition die Weichen für die Vorhaben in den kommenden Jahren. Die SPD-Fraktion will unter anderem mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen und in die Infrastruktur des Landes investieren. Die CDU-Fraktion will den Bereich Bildung in den Fokus rücken. Darüber hinaus rufen Lehrer an Grund-, Haupt-, und Realschulen nach mehr Geld, damit der Job attraktiver wird. Und alle Beamten hoffen, dass Niedersachsen wieder ein Weihnachtsgeld zahlt.

Videos 00:25 Marienburg: Land beteiligt sich an Sanierung Am kommenden Sonntag entscheidet die Landesregierung über den Verbleib der Marienburg. Nach NDR Informationen wollen sich Land und Bund die Kosten für die Sanierung teilen. Video (00:25 min)

Finanzminister verweist auf enge Spielräume

Vor dem Treffen verweist Finanzminister Reinhold Hilbers gegenüber NDR 1 Niedersachsen auf enge Spielräume: Wenn das Land an einer Stelle mehr ausgebe, müsse an anderer Stelle gestrichen werden, sagte er. "Wir werden nur das beschließen, was wir uns langfristig leisten können." Gleichwohl habe sich die Landesregierung einiges vorgenommen. Hilbers nannte die Themen innere Sicherheit, Bildung, Klimaschutz und Mobilität. Besprochen wird auf der Klausurtagung auch die Frage, zu welchem Preis die marode Marienburg bei Pattensen (Region Hannover) saniert werden kann. Die Kosten für die dringend notwendige Sanierung des 150 Jahre alten Stammsitzes der Welfen werden auf 27 Millionen Euro geschätzt.

Gewerkschaften kündigen Protestaktion an

Vor Beginn des Treffens wollen Gewerkschaftsvertreter die Politiker an ihre Wahlversprechen erinnern. Sie planen eine Protestaktion unter dem Motto: "Weg mit der roten Laterne". Damit wollen sie darauf aufmerksam machen, dass das Land aus ihrer Sicht zu wenig in den öffentlichen Dienst investiert.

