Landesparteitag der AfD in Celle - Gegendemo angekündigt Stand: 18.08.2023 19:03 Uhr Niedersachsens AfD kommt an diesem Wochenende zu einem Landesparteitag in Celle zusammen. Das Treffen solle dazu dienen, sich als Partei weiter zu professionalisieren, erklärte Landeschef Frank Rinck.

Unter anderem soll in Celle ein Generalsekretär gewählt werden, darüber hinaus soll es künftig Delegiertenparteitage geben. Bislang durften zu den Treffen der AfD alle Mitglieder des Landesverbandes kommen, was immer wieder zu Problemen geführt hatte. Während der Corona-Pandemie musste ein Parteitag sogar abgebrochen werden. Zu den Rednern des Landesparteitages soll auch AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla gehören.

Gegendemo in Celle angekündigt

Wie auch bei früheren Landesparteitagen der AfD ist am Rande dieses Treffens mit Protesten zu rechnen. Unter anderem hat das Bündnis "Celle #noAfD" eine Gegendemo angekündigt. Unterstützt wird das Bündnis unter anderem von Gewerkschaften, religiösen Organisationen sowie SPD, Grünen und Linken.

AfD auch in Niedersachsen im Höhenflug

Beim anstehenden Parteitag gehe es jetzt darum, "den großen Erwartungen unserer wachsenden Wählerschaft gerecht zu werden", sagte Rinck. "Dazu wünschen wir uns leistungsfähige und effiziente Strukturen." Die AfD hatte bei der Landtagswahl zuletzt elf Prozent der Stimmen erhalten und stellt 18 Abgeordnete im Landtag. In einer Umfrage aus dem Frühsommer steht die AfD auf Landesebene bei 14 Prozent. Bei der Europawahl 2024 hofft Landeschef Rinck auf ein nochmals deutlich besseres Ergebnis in Niedersachsen. "Für die EU-Wahl im Sommer nächsten Jahres gehen wir von 25 Prozent plus X aus." Im NDR Sommerinterview hatte der niedersächsische AfD-Fraktionschef Stefan Marzischewski-Drewes gesagt, er erwarte, dass es nach der nächsten Landtagswahl Gespräche mit SPD und CDU geben werde, wenn die "AfD 20+X Prozent" erreiche. SPD und CDU hatten widersprochen.

