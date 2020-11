Landeskirche Schaumburg-Lippe segnet nun homosexuelle Paare Stand: 21.11.2020 16:54 Uhr Auch in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe können sich nun gleichgeschlechtliche Ehepaare im Gottesdienst öffentlich segnen lassen.

Die Landeskirche mit Sitz in Bückeburg war die letzte der 20 evangelischen Zusammenschlüsse in Deutschland, die eine entsprechende Regelung noch nicht getroffen hatte. Das hat sich mit diesem Sonnabend geändert. Die Synode, das Kirchenparlament, stimmte mit großer Mehrheit dafür. Es gab 31 Ja-Stimmen, eine Gegenstimme und zwei Enthaltungen.

Einigung trotz unterschiedlicher Positionen

Landesbischof Karl-Hinrich Manzke zeigte sich erleichtert und hob die große Einmütigkeit der Entscheidung hervor. "Wir haben trotz unterschiedlicher Überzeugungen zueinander gefunden", sagte er. "Neben der hohen Wertschätzung der ehelichen Gemeinschaft von Mann und Frau und der Familie ist es wichtig, dass wir auch ein gottesdienstliches Angebot zur Segnung gleichgeschlechtlicher Ehepaare haben." Dabei werde künftig beim Treueversprechen, beim Ringwechsel und bei den Segensworten bis in die Formulierungen hinein weitgehend analog zur Segnung heterosexueller Paare verfahren.

Videos 2 Min Trotz Ehe für alle: Diskriminierung ist Alltag Seit dem 1. Oktober 2017 können gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland heiraten. Diskriminierung gehört dennoch für viele zum Alltag. Auch für Nadine und Michele Maitz. 2 Min

Bislang nur Segnungen im persönlichen Raum

Für die Segnungsgottesdienste hat die Landeskirche eine eigene liturgische Ordnung entwickelt. Danach wird auch die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare künftig im Kirchenbuch beurkundet. Dennoch ist nicht von einer Trauung die Rede. Zugleich gilt wie in anderen Landeskirchen ein individueller Gewissensvorbehalt: Pastorinnen und Pastoren können nicht dazu gezwungen werden, gleichgeschlechtlichen Paaren ihren Segen zu geben. Bisher waren Segnungen homosexueller Paare in Schaumburg-Lippe nur im persönlichen Rahmen möglich, nicht aber in einem Gottesdienst mit Glockengeläut.

"Ehe für alle" seit 2017

Die Landeskirche hatte seit 2014 über das Thema beraten. Nach dem Beschluss des Bundestags zur "Ehe für alle" setzte die Synode 2017 eine Arbeitsgruppe dazu ein, die alle 22 Gemeinden um Stellungnahme bat.

Weitere Informationen Landeskirche Hannover führt "Trauung für alle" ein Mit Hannover will die größte evangelische Landeskirche in Deutschland homosexuellen Paaren eine kirchliche Trauung ermöglichen. Bislang können sie sich nur segnen lassen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.11.2020 | 08:00 Uhr