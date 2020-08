Stand: 06.08.2020 11:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Landesforsten warnen vor Waldbrandgefahr

Es wird heiß im Land und die Niedersächsischen Landesforsten warnen vor erhöhter Waldbrandgefahr. "Mit den steigenden Temperaturen zum Wochenende nimmt in allen Landesteilen die Waldbrandgefahr zu", sagte Vizepräsident Klaus Jänich. In Faßberg (Landkreis Celle) gilt bereits die höchste Warnstufe 5; ab dem Wochenende werde diese laut Deutschem Wetterdienst auch in Teilen der Landkreise Uelzen und Lüneburg erreicht. Das Verbot, in den Wäldern zu rauchen und Feuer zu machen, sei daher strikt einzuhalten, so Jänich.

Waldbrandgefahr im Osten des Landes besonders groß

Für Sonnabend wird für weite Teile Niedersachsens die Gefahrenstufe 4 prognostiziert. Die Waldbrandzentrale in Lüneburg, in der die Bilder von 20 Kameras zur Früherkennung von Feuern im Wald zusammenlaufen, ist daher täglich besetzt. Der Landkreis Grafschaft Bentheim hat unterdessen wegen der anhaltenden Trockenheit und der angekündigten Hitzewelle eine Waldbrandverordnung erlassen. Ab sofort ist es unter anderem verboten, in Wäldern, Mooren und Heidegebieten die Wege zu verlassen, zu rauchen oder Feuer zu machen. Ein Verstoß gilt als Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 Euro geahndet werden.

In den Landkreisen Emsland und Vechta gibt es bereits seit April entsprechende Waldbrandverordnungen. Im Landkreis Osnabrück sei sie derzeit noch nicht nötig, sagte ein Sprecher NDR 1 Niedersachsen.

