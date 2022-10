Landesforsten: "Wir haben ein riesiges Niederschlagsdefizit" Stand: 03.10.2022 08:47 Uhr Nach dem erneut trockenen Sommer hoffen die Landesforsten in Niedersachsen auf einen nassen Herbst und Winter. Das Wasser werde dringend gebraucht, damit sich die Auswirkungen in Grenzen halten.

"Wir haben ein riesiges Niederschlagsdefizit aus mehreren Jahren", sagte Sprecher Matthias Aßmann. Die Boden-Wasser-Speicher seien leer - eine Folge von mehreren trockenen Sommern in den vergangenen Jahren. Die Landesforsten stünden zudem in der Wiederbewaldung vor "riesigen Aufgaben", so der Sprecher.

Bäume tragen weniger Saatgut

Einerseits sei dafür viel Saatgut nötig, auf der anderen Seite zeichne sich als Hitzefolge im Wald eine kleinere Ernte von Eicheln und Bucheckern ab. Viele der für Saatgut ausgewählten besonders guten und stressresistenten Bäume würden zu wenige Früchte tragen.

Die Landesforsten sind der größte Waldeigentümer Niedersachsens. Eigenen Angaben zufolge bewirtschaften sie rund 335.000 Hektar Landeswald. Als Dienstleister betreuen sie etwa 77.000 Hektar Wald von Kommunen und Forstgenossenschaften.

