Stand: 14.07.2020 07:20 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Landeselternrat fordert Extra-Urlaub für Familien von Torben Hildebrandt und Sophie Mühlmann

Gemeinsam an die See fahren, ins Museum gehen oder im Freibad planschen: Der Landeselternrat will erreichen, dass Familien nach den anstrengenden Corona-Monaten mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen können. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, fordert die Landesvorsitzende Cindy-Patricia Heine zehn zusätzliche Urlaubstage für alle Eltern.

Jahresurlaub wegen Corona aufgebraucht

Viele Familien hätten ihren Jahresurlaub bereits aufgebraucht, um ihre Kinder zu betreuen. Und das ständige Jonglieren zwischen Homeoffice und dem Lernen zu Hause sei für Familien alles andere als erholsam gewesen. "Manch ein Arbeitgeber war kulant, andere aber auch nicht. Deswegen würden wir es gern sehen, wenn Eltern zusätzliche Urlaubstage bekommen", sagt Heine. "Wenn man darüber nachdenkt, wären zehn Urlaubstage schön. Dann würden dabei zwei Wochen gemeinsamer Urlaub herausspringen."

Videos 02:01 Hallo Niedersachsen Corona: Kitas ab 22. Juni für alle Kinder offen Hallo Niedersachsen Der Notbetrieb in Niedersachsens Kindertagesstätten endet am 22. Juni. Das gab das Kultusministerium am Dienstag bekannt. Einschränkungen wird es aber dennoch geben. Video (02:01 min)

Wer bezahlt die zusätzlichen Tage?

Aus Sicht der Elternvertreterin sollte der Extra-Urlaub nicht zulasten der Unternehmen gehen. Die Firmen litten eh schon in der Krise "und sollten nicht noch diesen Schaden haben". Wer die zusätzlichen Tage am Ende bezahlt, das sei die "größte Frage" bei dem Thema, räumt Heine ein. Ihre Idee: Bund und Land sollten für die Kosten aufkommen - mit Steuergeld. "Die kleinen Unternehmen werden sicherlich ganz große Schwierigkeiten damit haben, deshalb muss man schauen, wie man das auffangen kann."

Unternehmer finden Idee "nicht hilfreich"

Volker Müller, Chef der Unternehmerverbände in Niedersachsen (UVN), bezeichnet den Vorstoß der Eltern als "überhaupt nicht hilfreich". Mit Blick auf die aktuelle Wirtschaftskrise sagte Müller: "Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und zusehen, dass wir da ordentlich wieder rauskommen." Er wisse, dass Eltern belastet seien, aber weitere zehn Tage nicht zu arbeiten, das sei das falsche Signal, so Müller. Dass der Staat die Zusatz-Tage bezahlt, hält UVN-Chef Müller für unrealistisch. Der Druck auf die Wirtschaft und die Staatsfinanzen sei zu groß. Zudem hätten die Unternehmen in den vergangenen Monaten sehr offen und flexibel reagiert, wenn Eltern Unterstützung brauchten.

DGB begrüßt Vorstoß

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) reagiert positiv auf die Idee, Familien mehr Zeit zu schenken. Der Wunsch nach zusätzlichem Urlaub sei nachvollziehbar, "da Eltern und Alleinerziehende in der Krise besonders belastet sind und waren", erklärte der DGB. Allerdings sei die Forderung sehr pauschal und nicht besonders zielgenau.

Kinderschutzbund nennt Idee "innovativ"

Die Gewerkschaften sprechen sich dafür aus, gezielt diejenigen zu entlasten, die in systemrelevanten Berufsgruppen teils bis zur Erschöpfung arbeiten und dabei unterdurchschnittlich verdienen. Zusätzliche Urlaubstage für Eltern? Der niedersächsische Kinderschutzbund begegnet dieser Idee deutlich offener. "Familien werden durch die Krise schwer belastet. Der Grundgedanke hat etwas Innovatives", sagt der Vorsitzende Johannes Schmidt. Es lohne sich, so Schmidt, darüber nachzudenken und eine Debatte anzustoßen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.07.2020 | 06:00 Uhr