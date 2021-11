Landesbedienstete streiken heute in Hannover und Bremen Stand: 15.11.2021 08:59 Uhr Im Tarifkonflikt zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten der Länder erhöht die Gewerkschaft ver.di den Druck. In Niedersachsen und Bremen sind diese Woche erneut Warnstreiks geplant.

In Hannover wollen sich heute Beschäftigte der Landesverwaltungen und Hochschulen versammeln. Dienstag und Mittwoch ist ein Warnstreik an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) geplant. Zudem wollen Mitarbeitende des Straßenbauamts und der Straßenmeistereien ihre Arbeit niederlegen. Auch in Bremen hat ver.di Warnstreiks angekündigt. Zusammen mit dem Gewerkschaftsbund für den öffentlichen Dienst, dbb, fordern sie unter anderem fünf Prozent mehr Gehalt.

Tarifgemeinschaft: Unrealistische Forderungen

Die bundesweit rund eine Million Landesbeschäftigten sollen demnach monatlich mindestens 150 Euro mehr erhalten, Beschäftigte im Gesundheitswesen mindestens 300 Euro mehr. Für Auszubildende, Studierende und Praktikanten halten die Gewerkschaften monatlich 100 Euro mehr für angemessen. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), vertreten durch den niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), weist die Forderungen als unrealistisch zurück.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.11.2021 | 06:30 Uhr