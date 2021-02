Land und Sportbund schließen Pakt für mehr Bewegung Stand: 24.02.2021 15:02 Uhr Regierung und Landessportbund haben am Mittwoch einen "Bewegungspakt" unterzeichnet. Er soll Kindern mehr Bewegung bringen, indem Schulsport aber auch entsprechende Projekte gefördert werden.

Die Unterzeichner des offiziell benannten "Pakt für Niedersachsen 2021-2030 - Bewegung, Spiel und Sport in Schule, Kita und Vereinen" verpflichten sich, Projekte für mehr Bewegung zu fördern und weiter zu entwickeln. Kinder und Jugendliche bräuchten gemeinsames Spielen und Sport, um sich ganzheitlich bilden und entwickeln zu können, sagte Kultusminister Grant-Hendrik Tonne (SPD). Das sei umso wichtiger, je länger die Corona-Pandemie dauere - mit der Einschränkung von Kontakten, Bewegung und Spielen mit Freunden.

Zukünftige Top-Athleten finden

Schulsport und Projekte könnten hier einen Ausgleich schaffen. Landessportbund-Vorsitzender Reinhard Rawe sieht in dem Pakt auch eine Möglichkeit, Kinder und Jugendliche möglichst früh an den Vereinssport heranzuführen: Sie könnten erreicht werden, wenn Kitas, Schulen und Vereinen weiter zusammenarbeiten - gleich der sozialen Herkunft oder der Religion der Kinder. Bis 2030 soll der Pakt neben Sportprojekten in Kitas und Schule auch Angebote an Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher beinhalten. Und: Man verspricht sich, mehr zukünftige Top-Athleten zu entdecken. Dafür soll es eine systematische Talentsuche geben.

